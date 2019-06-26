5.Haftada Neler Yaşanacak?

Haber: Birol Ertunç

5.hafta maçlarıyla birlikte gruplarda takımların sıralamaları biraz daha şekillenecek. A Grubu’nda Çağsu Hastanesi ve Saray Pastanesi Anahtarcı Emin, B Grubu’nda ise Akkent Toar ve BESK takımları gruptan çıkmak için büyük avantaj yakaladılar. Turnuvada 5.haftanın programı şöyle:

Veteranlar A Grubu 5.Hafta

27 Haziran Perşembe

20.00: Jotun Hisarspor-SEM-MAK

20.00: Akay Kardeşler-Yurt İletişim

21.15: Çağsu Hastanesi-Saray Pas.2 Anh.Emin

Veteranlar B Grubu 5.Hafta

28 Haziran Cuma

19.30: Akkent Toar Yapı-1965 Taraftarlar Derneği

19.30: BESK-Temel İnşaat Sümer Saray

20.45: Güzelsur İnşaat-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü