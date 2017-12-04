Son yıllarda ilk kez heyecanla, keyifle, sonuca değil oynanan oyuna göre zevkle bir maç izledik. Teşekkürler Boluspor, teşekkürler arkadaşlar…

Son haftaların flaş ekibi Boluspor, ligde süper ligin başarılı takımını, PTT Liginde ise takım fark etmeksizin galibiyet serisine devam ediyor. Galibiyet elbette çok önemli ama Adana karşılaşması gösterdi ki, Boluspor top oynamak, mücadele etmek, kazanmak istiyor.

Bana göre en dikkat çekici gelişme ise, kazanmaya başladıkça oyun ve mücadele olarak da keyif vermeye başladık. Samsun maçının son dakikasıyla başlayan galibiyet serimizin, Adana maçının son dakikasıyla devam etmesi, kupada üst ligden Kasımpaşa karşısında oynanan ezici oyun yüzümüzün gülmesini sağlıyor.

Haliyle takım kazandıkça futbolculara öz güven geliyor. Maçın 90 dakika olduğunu unutmadan, her an gol atabileceğimizi düşünerek oynamalarını sağlıyor. Elbette karşılaşmayı izleyenlerin haricindekiler, sonuca göre değerlendirme yapacaklardır. Oysa maçın özellikle ikinci yarısını izleyene herkes sonuç ne olursa olsun, Boluspor takım olma yoluna girmiş diyorlardır… Adana maçını kazanamayabilsek bile yazım ve izleyenlerin gözlemi aynı yönde olacağına adım gibi eminim! Çünkü Boluspor özellikle 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi futbol oynayıp, rakibe alan bırakmadan, pozisyon vermediği gibi gol pozisyonlarına girip kazanmayı istedi ve kazandı.

Bunun yanı sıra, rakiplerimizin berabere kalmaları, şansın bizden yana olması fikstürdeki yerimizin yukarı olmasını sağlıyor.

Bundan sonra iş başkan Çarıkçı, yönetimi, futbolcu ve teknik heyete düşüyor! Her geçen gün sağlanan birlik beraberlik tüm şehre yaymaları gerekir. Umarım Başkan Çarıkçı bu serinin gücünü hissettikçe “firavun” olup sağa sola saldırmaz! Görünen o ki, alınan sonuçlar oynanan futbol ve bundan sonra çok daha fazla geleceğine inandığım taraftarlarımız ile her şey lehimize olacak. Bu güzellikleri değiştirecek tek etmenin biz olacağımız da ortada. Boluspor’un yolu doğrudur ve kazandıkça kazanabileceğimiz gerçeği bizi birbirimize kenetlemelidir.

Adanaspor karşılaşmasına gelince, iki yarıda iki ayrı Boluspor izledik. Karşılaşmaya kontrollü başlayan rakip Adanaspor Boluspor’a açık vermezken, kazanmayı isteyen Boluspor baskı yapmak isterken önemli açıklar verdi. Bu açıklarla da, kalemizde net 2 pozisyon özellikle Kaleci Gökhan’ın maça konsantre olması ve şansımızın yardımıyla gol olmadı. İlk yarının son dakikalarında Arapı’nin kırmızı görmesiyle takım 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra alınacak bir puanın altın değerinde olacağını konuşmaya başladık!

İkinci yarıya kesin kazanırım edasıyla çıkan Adanaspor, hiç beklemedikleri bir dirençle karşılaştılar. Sahada 10 kişi oynayan Boluspor Adanaspor’a alan bırakmazken, yavaş yavaş ve etkili olarak rakibe baskı yaptı. Adanaspor Teknik Adamı Kemal Kılıç’ın değişiklikleri de takıma katkı vermeyince, Boluspor ruhuyla, hırsıyla, isteğiyle ve üstün oyunla maçın son dakikasına kadar rakibi bunalttı.

Arapı-Sefa değişikliğinin doğru oluşu sahaya da yansıdı. Sahada her yere basmaya, her topu kazanmaya çalışan İshak ve sol kanadın vazgeçilmezi Umut Meraş, Kalede Gökhan, yeni ve etkili orta sahamız Akabueze, hareketli Guıdo ve Alim Adanaspor maçında yıldızlaştılar.

Bundan sonrası için umutlarımızın yeşerdiği, Ankaragücü’nün serisi gibi bir seriyle ilk yarıyı bitirebileceğimize umutla bakıyorum.

Bir pozisyonda taraftarın toplu tezahüratı hariç, 90 dakika 12.adam görevini en iyi şekilde yerine getirmeleri maçı kazanmamızda rol oynadı. Penaltı golü sonrası yedek olan, kadroda olmayan tüm oyuncuların, teknik heyetin, yönetimin ve taraftarın bir bütün olması daha fazla umutlarımızı yeşertti. Umudum o ki, bundan sonraki karşılaşmalara daha fazla taraftar gelip, desteğin artmasıdır.

Son 5 karşılaşmada aldığımız sonuçlarla ve kazanma isteği ile 5x5 yolumuza devam etmeliyiz. Emeği geçen başta Teknik Sorumlumuz Sait Karafırtınalar olmak üzere herkesi kutluyorum. Yolunuz açık, başarılarımız daim, şansımız bol olsun.