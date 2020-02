6 Galibiyet Şart

Haber: Aysun Beykoz

Ligde 13 haftadır kazanamayan, deplasmanda yaklaşık 15 aydır galibiyet hasreti çeken Boluspor’un kalan bölümde tehlike yaşamaması için en az 6 galibiyete ihtiyacı var. Küme düşme hattında yer alan takımların hemen hemen her hafta puan kaybetmesi sonrası bu sezon ligde kalma barajının 33-35 puan olması bekleniyor. 12 maçı kalan Boluspor’un şu an itibariyle 16 puanı bulunuyor. Kırmızı-beyazlı temsilcimizin oynayacağı her 2 maçtan birinin kazanması gerekiyor. Deplasmanda 7 maçı olan Boluspor’un bu istatistiği yakalayıp yakalayamayacağı merak ediliyor. Sadece 2 maç kazanarak ligin en az kazanan, 10 beraberlikle de en çok berabere kalan Boluspor, Keçiörengücü’nden sonra ligin en az gol atan takımı olarak ön plana çıkıyor. Boluspor’un ligde kalmak için beraberlikler serisinde kurtularak maç kazanmaya başlaması gerekiyor. Diğer yandan Poepon’un sakatlığı sonrası alınan Kidric’in 4 maçta hiç gol atamaması, ara transferde alınan diğer forvet Kubilay’ın performansı da kuşkuları arttırmaya başladı.