6 gollü maçta kazanan İstanbulspor

Haber: Okay Özcan

Bu sonucun ardından puanını 19'a yükselten İstanbulspor, 13. haftayı 8. sırada tamamladı.

Sahasında İstanbulspor'a mağlup olarak üst üste 2. yenilgisini alan Bursasor ise 14 puanla 11. sırada konumlandı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Jetmir Topalli sağ kanattan sürdüğü topu ceza sahası içinde kale önüne çıkarttı. Muammer Sarıkaya'ya ise topa sadece dokunmak kaldı ve İstanbulspor öne geçiren golü kaydetti. 0-1

20. dakikada Muammer Sarıkaya ceza sahasına çevrilen topta yine boş kaleyi rahat gördü ve ilk golün benzeri bir golle takımının farkı ikiye çıkartmasını sağladı. 0-2

28. dakikada Namiq Alasgarov'un sağdan kestiği ortaya iyi yükselen Batuhan Kör, topu kafa vuruşu ile ağlara gönderdi. 1-2

42. dakikada Melih Kabasakal, güzel çalımlarla sol kanattan kaleye yaklaştı. Şutu kaleye paralel gitti. Kaleci Erhan Erentürk de tek yumrukla topu uzaklaştırdı.

45. dakikada Jetmir Topalli ceza sahasına üst üste çalımlarla girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-3

55. dakikada Elton Acolatse bireysel çabasıyla ceza sahasına sarktı. Vuruşu az farkla auta gitti.

69. dakikada Taha Altıkardeş rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

77. dakikada İbrahim Yılmaz, ceza sahasına iyi sarktı. Ethemi ile duvar pası yapan İbrahim, topu şık bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-4

82. dakikada Massimo Bruno, Vefa Temel'in asistini iyi değerlendirdi ve güzel vurtuşla topu ağlara gönderdi. 2-4

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Kadir Sağlam, Seyfettin Ünal, Gökmen Baltacı

Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar (Hasan Ayaroğlu dk. 45), Mert Yılmaz, Luka Capan, Kerem Şen (Tuğbey Akgün dk.78), Kubilay Sönmez (Taha Altıkardeş dk. 45), Burak Altıparmak, Massimo Bruno, İsmail Yüksek (Elton Acolatse dk. 21), Namiq Alasgarov, Batuhan Kör (Vefa Temel dk. 77)

Teknik Direktör: Özcan Bizati

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhanx, Michael Ologo (Okan Erdoğan dk. 59), Ali Yaşarx, Eslem Öztürk, Muammer Sarıkayax, Melih Kabasakalx, İbrahim Yılmaz (Mertan Caner Öztürk dk. 86 ?), Valon Ethemix (Berkay Görmez dk. 86 ?), Jetmir Topallix

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Muammer Sarıkaya (dk. 18) (dk. 20), Jetmir Topalli (dk. 45), İbrahim Yılmaz (dk. 77) (İstanbulspor), Batuhan Kör (dk. 28), Vefa Temel (dk. 82) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Namiq Alasgarov, Taha Altıkardeş, Burak Altıparmak (Bursaspor)

Kırmızı Kart: Taha Altıkardeş (Bursaspor)