Haber: Aysun Beykoz

TFF 1.Lig’in 14.haftasında Adana Demirspor maçından alınan galibiyetin ardından, 6 hafta boyunca galibiyet yüzü görmeyen Boluspor şeytanın bacağını 21.haftada kırdı. Ligin 21.haftasında Ümraniyespor’u konuk ettiğimiz maçta Rydell Peopen’in attığı golle Boluspor 1-0’lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Alınan galibiyetin ardından oyuncular, teknik direktör ve teknik heyet soyunma odasına gittiler ve özlenen fotoğrafı çektirdiler. Alınan galibiyetin ardından oyuncuların ve teknik heyetin yüzleri güldü.