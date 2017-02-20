Haber: Aysun Beykoz
TFF 1.Lig’in 14.haftasında Adana Demirspor maçından alınan galibiyetin ardından, 6 hafta boyunca galibiyet yüzü görmeyen Boluspor şeytanın bacağını 21.haftada kırdı. Ligin 21.haftasında Ümraniyespor’u konuk ettiğimiz maçta Rydell Peopen’in attığı golle Boluspor 1-0’lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.
Alınan galibiyetin ardından oyuncular, teknik direktör ve teknik heyet soyunma odasına gittiler ve özlenen fotoğrafı çektirdiler. Alınan galibiyetin ardından oyuncuların ve teknik heyetin yüzleri güldü.
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