Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig ekibi Boluspor ligin ilk yarısı itibariyle 6 iç saha, 4 deplasman maçına çıkacak. Kırmızı-Beyazlılar, sırasıyla Giresunspor, Keçiörengücü, Adanaspor (D), Bursaspor, Altınordu (D), E.G.Menemenspor, Hatayspor (D), Fatih Karagümrük, Akhisarspor (D) ve Eskişehirspor ile karşı karşıya gelerek, ligin ilk devresini kapatacak. Boluspor’da hedef ligin bu bölümünü en az ilk 10’da tamamlamak olarak belirlendi. Temsilcimiz milli maç arası sonrası üst üste içeride oynayacağı Giresunspor ve Keçiörengücü maçlarını kazanarak çıkış yakalamayı hedefliyor.