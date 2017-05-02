Haber: Ceylan Beykoz

24 haftada 32 puan yakalayan Boluspor, son 6 haftada aldığı 15 puanla süper lig ve play-off yarışının tam ortasında yer almayı başardı. Uzun süre başarısızlık serisine bahar ayları ile birlikte son veren temsilcimiz 6 haftada 2.5’lik puan ortalaması yakalarken, bu süreçte 13 gol atmayı başardı. Kırmızı-beyazlılarda son haftaların en golcü ismi ise Andre Santos oldu. Santos son 6 maça 5 gol sığdırmayı başardı. Boluspor aynı zamanda son 6 haftada en çok puan toplayan takım olmayı da başardı. Boluspor’un kalan 4 haftadaki en büyük avantajı yakaladığı büyük çıkışla birlikte, 3 maçı evinde oynayacak olması.