6 Puanları Silindi

Haber: Gönül Olutürk

Eskişehirspor’un resmi sitesinden paylaşılan mesajda puan silme cezasına ilişkin sürecin tüm geçmiş yönetimlerin bilgisi dahilinde olduğuna değinen Eskişehirspor Başkanı Osman Taş, Sebastian Pinto dosyasına benzer başka dosyalarının da varlığının herkes tarafından bilindiğinin altını çizdi. Eski yönetim sürecinde ötelenmiş bir konu olduğunu ve alacaklı tarafın anlamsız bir hareketle Eskişehirspor’u bu duruma mahkum ettiğini belirten Taş, “-6 ceza puanı ile ilgili olarak suçlu ya da suçlular aramak şu an için fayda etmiyor. Süreç tüm geçmiş yönetimlerin bilgisi dahilindeydi. Transferi yapanlardan bugüne kadar, benzer başka dosyalarımızın da varlığı herkesçe biliniyor. Bu olayda sadece beklenmeyen, alacaklının vekili olan avukatın anlamsız hareketi ve menajerinin buna seyirci kalışıdır. Kaan Ay başkan döneminde konu ötelenmiş ve 8 Temmuz’a kadar çözüm için süre alınmıştı. Avukat benimle şahsen görüşmeden bu son hareketi yapmış ve sonrasında yüz yüze görüşmemizde neden olarak Kaan Ay ile yaptığı son görüşmeyi bahane etmiştir” ifadelerini kullandı.

“8 Temmuz öncesi karşılıklı çözmek için karar almıştık ”

Eskişehirspor’da göreve geldikten sonra uzlaşmaya yönelik gelişen süreç hakkında da konuşan Osman Taş, “Kendisi biz göreve geldikten sonra Kaan başkanı aramış ve başkan da sağ olsun bize yönlendirmiştir. Avukatımız ile bu avukat görüşüp 8 Temmuz öncesi konuyu karşılıklı çözmek için bir araya gelinmesine karar almışlardır. Sonrasında tekrar Kaan başkanı arayarak konuştuğunu ve başkanın kendisine ödeme ile ilgili olumsuz görüş bildirdiğini beyan etmiştir. Biz bu son görüşmeye itibar etmiyoruz. Kaan başkan ile birlikte görev yaptık. Anlaşamadığımız konular olmuştur ama bunu yapacağına inanmıyoruz. Hepimizin ailesi, sevenleri var, iftiralara müsaade etmeyelim” şeklinde konuştu.

“Dilencilik yapmayacağız”

Kısa bir süre için yönetime gelmediklerine değinen Başkan Taş, sabırla zorlukların altından kalkacaklarını dile getirdi. Eskişehirspor camiasına birlik mesajı veren Osman Taş, “Fakat birilerinin içeriden ve dışarıdan her türlü aleyhte çalıştığına eminiz. Devam eden süreçte daha da netleşebilir ya da saklanmaya devam ederler. Biz birkaç aylık bir plan ile gelmedik. Kısa, orta ve uzun vadeli projelerimiz var. Bazıları uygulanmaya başladı. Dilencilik yapmayacağız, hep birlikte dürüstçe çalışarak, emek vererek ve sabırla bu işlerin altından kalkacağız. Bu sebep ile tüm Eskişehirsporlulardan ricam, hep beraber omuz omuza bu mücadeleyi verelim” dedi.