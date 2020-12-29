6 Puanlık Maç

Haber:Volkan Yılmaz

TFF 1.Lig’in 11.haftasında oynanması gereken Adanaspor-Boluspor müsabakası; Adanaspor’un özel bir hastanede yapılan kovid testleri sonucu pozitif sayısının 30’a yükselmesi nedeniyle; Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenen Adanaspor- Boluspor karşılaşması yarın oynanacak mücadele saat 16.00’da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda başlayacak.

Boluspor ve Adanaspor’un geçen sezon oynadığı mücadelelerde Adana’da oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bolu’da oynanan karşılaşmayı Boluspor İsmail konuk ve Gökhan Sazdağı’nın attığı gollerle 2-1 galip bitirdi.

Adanaspor-Boluspor Maçı Hangi Kanalda

TFF 1. Lig’de 11. Haftanın erteleme maçının naklen yayın programı belli oldu. Buna göre Adanaspor-Boluspor maçı TRT Spor ve Bein Max 1’den yayınlanacak.

Maçın Hakemi Ümit Öztürk

TFF 1. Lig’de 11. Haftanın erteleme maçını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Adanaspor-Boluspor maçında Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Gökmen Baltacı yapacak. Maçın 4.hakemi ise Berkan Çetin oldu.