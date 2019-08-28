6 Puanlık Maç

Haber: Birol Ertunç

2017 -2018 sezonunda yine aynı ligde karşı karşıya gelen ekipler galibiyet hasretlerini sonlandırma peşinde olacak. Boluspor 2017 -2018 sezonunda Erzurumspor ile 24 eylül 2017’de oynadığı maçı 2-0 kazanmış, 22 şubat 2018’de maçta ise Bolu’da Erzurumspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Her İki Takım da 3 Puan Hasretinde

Boluspor’un bu hafta karşılaşacağı Erzurumspor ligin ilk iki haftasında oynadığı maçlarda 1 beraberlik ve bir de yenilgi aldı. Evinde İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Erzurum ekibi deplasmanda ise Balıkesirspor’a 2-1 mağlup oldu. Boluspor ise deplasmandaki ilk maçında Osmanlıspor’a 2-1 yenilirken, sahasında ise Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalarak 2 haftada 1 puan alabildi.

Yakın Tarihteki Maçlarda Neler Yaşandı?

Boluspor 24 Eylül 2017’de deplasmanda oynadığı Erzurumspor karşılaşmasından 2-0 galibiyetle ile ayrılmış, maçın gollerini Poepon ve İrfan kaydetmişti. Boluspor’un kazandığı maç Elazığ’da oynanmıştı. Boluspor 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında Bolu’da oynadığı rövanş karşılaşmasında Erzurumspor ile 1-1 berabere kalmış, maçın her iki golünü de Mert Nobre kaydetmişti.

TFF 1. Ligde 3.Hafta

TFF 1’inci Ligde 3.hafta karşılaşmaları 30 Ağustos Cuma, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak. Boluspor cumartesi günü 19:15’te Erzurumspor’a konuk olacak.. Galibiyete hasret her iki takımda alacağı sonuçla ligde gidişatını belirleyecek. Erzurumspor da coşkulu taraftarı önünde mutlak galibiyeti hedefleyecek.

Ligdeki Gidişat Belirlenecek

TFF 1. Ligde 3.haftanın en önemli karşılaşmaları Adana, Erzurum, Eskişehir ve Ankara’da oynanacak. İstanbul derbisinde lider Ümraniyespor – İstanbulspor ile karşılaşırken, 3’inci sıradaki Hatayspor 17’inci Giresunspor ile deplasmanda oynayacak.3’üncü sıradaki Karagümrük evinde 11’inci Menemenspor ile oynarken, 18’inci Eskişehirspor evinde 9’uncu Bursaspor’u ağırlayacak.