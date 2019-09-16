6 Yaşındaki Madalya Avcısı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediyespor Kulübü Karate Takımının en küçük sporcusu olan 6 yaşındaki sarı kemer Nisanur AYGEN toplamda 750 minik sporcunun katıldığı henüz ilk maçı olan ligde Karate kata dalında finale kadar gelerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye Karate Federasyonu Sakarya İl Temsilciliği 2019 yılı faaliyet programında yer alan 12 il 41 spor kulübü 750 sporcunun ter döktüğü 93 hakemin görev yaptı İller Arası Karate Ligi 14 Eylül 2019 Cumartesi günü Serdivan’da bulunan Sakarya Spor Salonunda düzenlendi. Yeni lig sezonunun ilk maçında il takımımız minik ve yıldızlarda 6 yaşındaki Nisanur Aygen kata’da gümüşün sahibi olurken, kumite 42 kiloda Rabia Sümeyye Alıcı bronz madalyayı Bolu’ya kazandırdı. Müsabakada ilimizi antrenör anlamında İbrahim Damar, Emrah Sarıcaer ve Kadir Azgın temsil etti. Ligin 2. etabı 12 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek.