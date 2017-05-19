Haber: Esra Öztürk

Yoğun katılımla gerçekleşen müsabakalar kızlarda ve erkeklerde çeşitlik kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenecek törenle verilecek. Kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalar sonrası dereceler şu şekilde oluştu:

Kızlar

20 Kg

1.Elif Nur Doruk (Cumhuriyet İlkokulu)

2.Berna Doğru (Cumhuriyet İlkokulu)

24 Kg

1.Büşra Nur Gürcan (Cumhuriyet İlkokulu)

2.Buse Danışmaz (Cumhuriyet İlkokulu)

3.Elif Nisa Oruç (Cumhuriyet İlkokulu)

28 Kg

1.Zeynep Arslan (Sakarya İlkokulu)

36 Kg

1.Gülçin Çalgan (Cumhuriyet İlkokulu)

2.Sude Topçuoğlu (Cumhuriyet İlkokulu)

3.Eda Demir (Cumhuriyet İlkokulu)

38 Kg

1.Elif Su Sakar (Sakarya İlkokulu)

2.Buse Seyit (Sakarya İlkokulu)

40 Kg

1.Sümeyye Ebrar Yalçın (Cumhuriyet İlkokulu)

2.Şevval Atalay (Cumhuriyet İlkokulu)

48 Kg

1.Aslı Usta (Cumhuriyet İlkokulu)

2.İrem Gürel (Cumhuriyet İlkokulu)

Erkekler

26 Kg

1.Serdar Kartal (Cumhuriyet İlkokulu)

2.Cihan Çalgan (Cumhuriyet İlkokulu)

3.Ahmet Kamil Tutar (Cumhuriyet İlkokulu)

30 Kg

1.Kaan Erdem Yalçın (Cumhuriyet İlkokulu)

2.Halil İbrahim Alkan (Cumhuriyet İlkokulu)

34 Kg

1.Ahmed Salah (Cumhuriyet İlkokulu)

2.Emirhan Batmaz (Cumhuriyet İlkokulu)

3.Emirhan Kayman (Cumhuriyet İlkokulu)

38 Kg

1.Kayra Yiğit Calayır (Cumhuriyet İlkokulu)

2.Emre Can Köse (Cumhuriyet İlkokulu)

3.Oğuzhan Demirtaş (Cumhuriyet İlkokulu)

42 Kg

1.Mert Yaşar (Cumhuriyet İlkokulu)

2.Batuhan Duran (Cumhuriyet İlkokulu)

3.Yasin Atay (Cumhuriyet İlkokulu)

46 Kg

1.Alper Arslan (Sakarya İlkokulu)

2.Muhammed Bağcı (Cumhuriyet İlkokulu)

3.Muhammed Çetin (Sakarya İlkokulu)

50 Kg

1.Recep Salim (Sakarya İlkokulu)

2.Yiğit Efe Fidan (Sakarya İlkokulu)

3.Ubeyde Bağcı (Cumhuriyet İlkokulu)