HABER: S. Özge YÜCEL

Türk futbolunun son yıllardaki kanayan yarası ve en büyük problemi tribünlerin sürekli boş kalması, federasyonu ve yetkilileri harekete geçirdi. Hemen hemen her statta seyirci sayısının giderek düşmesi üzerine tribünlerin dolması için birçok plan ve proje masaya yatırıldı. Bu çalışmalardan en çok dikkat çekeni de 65 yaş üstündeki vatandaşların belirli kontenjan dahilinde maçları ücretsiz izleyebilmesi. Bazı kulüplerin hayata geçirdiği ‘Çocuk tribünü' modelinden yola çıkılarak oluşturulan çalışma, 65 yaş üstündeki vatandaşlarımız için de model alınacak. Kulüplerden satılamayan belirli sayıda koltukların ya da oluşturulacak tribünlerin 65 yaş üstündeki vatandaşlarımıza tahsis edilmesi istenecek. Konuyla ilgili sürdürülen çalışmaların kısa süre içinde sonuçlandırılarak hayata geçmesi planlanıyor.