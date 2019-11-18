6’da 6’yla Zirveye

Haber: Volkan Yılmaz

İlk 5 maçını kayıpsız geçen yeşil beyazlılar İstanbul ekiplerinden Küçük Yalıspor ile deplasmanda karşılaştı. Rakibine oranla maçta üstünlüğünü ortaya koyan Filenin Sultanları 3 sette de zorlanmadı. İLk seti 25-19 önde tamamlayan Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımımız 2. setide aynı skorla kazanmasını bildi. Son sette daha rahat bir oyun ortaya koyan temsilcimiz bu seti de 25-13 gibi farklı bir skorla kazanarak 3-0’lık çok önemli bir galibiyet elde etti.

LİDERLİK BİZİM

Ligin güçlü ekiplerinden Sarıyer Belediyesinin, Kale 1957 Spor'a sahasında yenilmesi ile birlikte temsilcimiz 1 puan farkla liderlik koltuğuna oturdu. Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımımız önümüzdeki hafta 17 Temmuz Spor Salonunda Sarıyer Belediyesini konuk edecek. Zirveyi yakından ilgilendirecek mücadele saat 15.00'de başlayacak.