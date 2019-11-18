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6’da 6’yla Zirveye

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. liginde namağlup yoluna devam eden Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımımız ligdeki 6. galibiyetini İstanbul'dan alarak liderlik koltuğuna yerleşti: 0-3.

6’da 6’yla Zirveye

Haber: Volkan Yılmaz

İlk 5 maçını kayıpsız geçen yeşil beyazlılar İstanbul ekiplerinden Küçük Yalıspor ile deplasmanda karşılaştı.  Rakibine oranla maçta üstünlüğünü ortaya koyan Filenin Sultanları 3 sette de zorlanmadı. İLk seti 25-19 önde tamamlayan Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımımız 2. setide aynı skorla kazanmasını bildi. Son sette daha rahat bir oyun ortaya koyan temsilcimiz bu seti de 25-13 gibi farklı bir skorla kazanarak 3-0’lık çok önemli bir galibiyet elde etti.

LİDERLİK BİZİM

Ligin güçlü ekiplerinden Sarıyer Belediyesinin, Kale 1957 Spor'a sahasında yenilmesi ile birlikte temsilcimiz 1 puan farkla liderlik koltuğuna oturdu. Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımımız önümüzdeki hafta 17 Temmuz Spor Salonunda Sarıyer Belediyesini konuk edecek. Zirveyi yakından ilgilendirecek mücadele saat 15.00'de başlayacak.

Esra Perçin

Esra Perçin

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