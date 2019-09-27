6.Hafta Heyecanı Start Alıyor

Haber: Esra Perçin
28 Eylül Cumartesi
14.00 Keçiörengücü-Cesar Grup Ümraniyespor (Aktepe)
16.30 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)
19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Adanaspor-Altay (5 Ocak Fatih Terim)
29 Eylül Pazar
14.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Vefa)
14.00 Hatayspor-Eskişehirspor (Antakya Atatürk)
16.30 Balıkesirspor-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor (Menemen İlçe)
30 Eylül Pazartesi
19.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)