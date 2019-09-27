6.Hafta Heyecanı Start Alıyor

TFF 1. Lig'e 6. hafta maçlarıyla devam edilecek. Heyecan bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

6.Hafta Heyecanı Start Alıyor

Haber: Esra Perçin

28 Eylül Cumartesi

14.00 Keçiörengücü-Cesar Grup Ümraniyespor (Aktepe)

16.30 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Adanaspor-Altay (5 Ocak Fatih Terim)

29 Eylül Pazar

14.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Vefa)

14.00 Hatayspor-Eskişehirspor (Antakya Atatürk)

16.30 Balıkesirspor-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor (Menemen İlçe)

30 Eylül Pazartesi

19.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Esra Perçin

Esra Perçin

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