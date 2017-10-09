Boluspor’un hiç penaltı kazanamadığı ilk 7 haftanın ilginç istatistikleri şöyle:
Penaltı golleri: Elazığspor, Ç.Rizespor (3), Ümraniyespor, Balıkesirspor (2), Adanaspor, Adana Demirspor, Gazişehir FK, Samsunspor, İstanbulspor, Eskişehirspor (1).
En Çok Gol Atan: 16 (Ç.Rizespor ve Altınordu)
En Az Gol Atan: 4 (Gaziantepspor)
En Çok Gol Yiyen: 15 (Gaziantepsoor)
En Az Gol Yiyen: 4 (A.Ç.Giresunspor)
En Çok Kazananlar: 4 (A.Ç.Giresunspor, Ümraniyespor, Elazığspor, Altınorduspor, Ç.Rizespor, Adanaspor)
En Az Kazananlar: 1 (Eskişehirspor, Gazişehir FK, BB Erzurumspor, Gaziantepspor, Denizlispor)
Berabere Kalmayanlar: G.Manisasaspor, Adanaspor
En Çok Berabere Kalan: 4 (Eskişehirspor)
İç Sahada En Çok Kazanan: 4 (Adanaspor)
İç Sahada Kazanamayan: Gaziantepspor
Dış Sahada En Çok Kazanan: 3 (Altınordu)
Dış Sahada Hiç Kazanamayan: Adanaspor
Gol Krallığı: 6 Gol-Mirkan Aydın (Altınorduspor), 5 Gol-Segovia (Ç.Rizespor), Kerim Avcı (Altınorduspor), 4 Gol-İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Magaye (Adanaspor), Tambe (A.Demirspor), Wellington (Elazığspor)
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