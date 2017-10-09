Haber: Esra Öztürk

Boluspor’un hiç penaltı kazanamadığı ilk 7 haftanın ilginç istatistikleri şöyle:

Penaltı golleri: Elazığspor, Ç.Rizespor (3), Ümraniyespor, Balıkesirspor (2), Adanaspor, Adana Demirspor, Gazişehir FK, Samsunspor, İstanbulspor, Eskişehirspor (1).

En Çok Gol Atan: 16 (Ç.Rizespor ve Altınordu)

En Az Gol Atan: 4 (Gaziantepspor)

En Çok Gol Yiyen: 15 (Gaziantepsoor)

En Az Gol Yiyen: 4 (A.Ç.Giresunspor)

En Çok Kazananlar: 4 (A.Ç.Giresunspor, Ümraniyespor, Elazığspor, Altınorduspor, Ç.Rizespor, Adanaspor)

En Az Kazananlar: 1 (Eskişehirspor, Gazişehir FK, BB Erzurumspor, Gaziantepspor, Denizlispor)

Berabere Kalmayanlar: G.Manisasaspor, Adanaspor

En Çok Berabere Kalan: 4 (Eskişehirspor)

İç Sahada En Çok Kazanan: 4 (Adanaspor)

İç Sahada Kazanamayan: Gaziantepspor

Dış Sahada En Çok Kazanan: 3 (Altınordu)

Dış Sahada Hiç Kazanamayan: Adanaspor

Gol Krallığı: 6 Gol-Mirkan Aydın (Altınorduspor), 5 Gol-Segovia (Ç.Rizespor), Kerim Avcı (Altınorduspor), 4 Gol-İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Magaye (Adanaspor), Tambe (A.Demirspor), Wellington (Elazığspor)