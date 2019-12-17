7 Maçta Sadece 2 Puan

Haber: Ceylan Beykoz

Ligde geçen haftayı 16.sırada tamamlayarak düşme hattından yine çıkamayan Boluspor, Fatih Karagümrük yenilgisiyle 11 puanda kaldı. Son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan Boluspor hafta sonunda Akhisarspor deplasmanına çıkacak. 13 aydır deplasmanda kazanamayan temsilcimiz ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçta 5 yenilgi ve sadece 2 beraberlikle 2 puan alabildi. Boluspor deplasmanda sadece 4 gol atıp ağlarında ise 12 gol gördü. Dış sahada yaklaşık 13 aydır galibiyet yüzü görmeyen Boluspor, devreyi Akhisarspor ve Eskişehirspor maçlarıyla noktalayacak. Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, devreyi en iyi yerde tamamlamak istediklerini söyledi.