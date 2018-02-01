Haber: Gönül Olutürk

Denizlispor, 20. hafta maçında evinde konuk edeceği Eskişehirspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde yeni transferlerin de katılımıyla yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Ardından teknik koşu ve çift kale maçla antrenman sona erdi. Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Reha Erginer, hafta sonu karşılaşacakları Eskişehirspor maçının 7 puan değerinde olduğunu belirtti. Erginer, “Beklemediğimiz bir oyun. Skoru başta tahmin etmek güçtü ama oyunun özellikle ilk yarı bu kadar kötü olacağını beklemiyordum. Adanaspor ile oynadığımız maçın ardından oyunun biraz daha üstüne koyarak, oynamayı düşünüyorduk. Maça iyi başlamadık, biraz daha savunmada kaldık. Tabi bunların bizim açımızdan sebepleri vardı. Ancak çok fazla top kaybı yaptığımız bir maç, inanılmaz top kayıpları, inanılmaz pas hataları yaptık. Dolayısıyla, top daha fazla rakipte kaldı ve biz de savunma pozisyonunda kaldık” diye konuştu. İstanbulspor karşısına çıkarılan ilk 11 hakkında da konuşan Erginer, benzer değişikliklerin zaman zaman taktiksel olduğunu, bu maçın ise kendisi için zorunluluk olduğunu dile getirdi. Erginer, “Çünkü İsmail Haktan ilk geldiğinde takımla antrenmanlara katılmadı. O yüzden İsmail’in hem hazırlanması hem de takıma katkı yapmasını bekliyoruz” dedi.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ”

Pazar günü evinde oynayacakları Eskişehirspor maçı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erginer, bu maçın kendileri için 7 puan niteliğini taşıdığını söyledi. Erginer, “Çok önemli bir maç, yani bunun önemini buradan söylemeye gerek yok. Direk maçı değerlendirirsek, 7 puanlık bir maç. Baktığınızda rakibiniz 6 puanlık gibi gözüküyor, alınacak iki galibiyet ve averajla beraber 6 puandan fazlası, çok önemli bir maç. İlk hafta Adanaspor maçının ardından İstanbulspor maçından da iyi bir sonuçla dönüp, aslında burada taraftarın önünde çok iyi bir maça çıkmak istiyorduk. Ama taraftarımızı üzdük, bütün takım adına da onlardan özür diliyoruz, ama bu hafta çok önemli bir maç, belki de şu ana kadar oynadığımız en önemli maça çıkacağız. Onun için taraftarımıza çok fazla ihtiyacımız var, sonuna kadar bizi desteklemelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.