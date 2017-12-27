Haber: Semih Baykal

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın saat: 16.30’da Bolu Atatürk StadyumundaTeleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak. İki takım daha önce TFF 1.ligde 4 kez karşı karşıya geldiler. İki takım arasında oynanan mücadelelerde iki takımın birer galibiyeti bulunurken, 2 mücadelede berabere sonuçlandı. Bu maçlarda toplam 10 gol kaydedildi. Boluspor ve Akhisarspor takımları birbirine 5’er gol kaydetti. İki takım ilk kez TFF 1.Ligin 2010-2011 sezonunda karşı karşıya geldiler. Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. İlk maçta Boluspor’un gollerini Ferhat Kiraz (2) ve Ramazan Sal kaydederken, Akhisarspor’un gollerini ise Hakan Ateş, Murat Gürbüzerol ve Emre Hasan Balcı kaydetti. İki takım Bolu’da iki kere karşı karşıya geldiler. Bu maçların birini Boluspor kazanırken, bir maç ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda toplam 9 gol kaydedildi. Bu gollerin beşini Boluspor kaydederken, dört golü Akhisarspor takımı kaydetti. İki takım arasında oynanan maçlar ve sonuçları şu şekilde;

2010/2011: 28.11.2010: Boluspor – Akhisarspor: 3 – 3

2010/2011: 24.04.2011: Akhisarspor – Boluspor: 1 – 0

2011/2012: 24.09.2011: Boluspor – Akhisarspor: 2 – 1

2011/2012: 24.02.2012: Akhisarspor – Boluspor: 0 – 0