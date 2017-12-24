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24 Aralık 2017 Pazar
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    • 70 Damla bir araya geldi

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi(AİBÜ) Damla Topluluğu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binasında tanışma toplantısı düzenledi. Toplantıya yoğun ilgi gösteren topluluk üyeleri birbirleriyle tanıştı ve Damla projesi hakkında bilgi aldı.

    24 Aralık 2017 Pazar 13:40
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    70 Damla bir araya geldi
    Haber: Semih Baykal

    AİBÜ topluluğu olarak yeni kurulan Damla topluluğu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde üyeleriyle bir araya geldi. İlk olarak Bolu il temsilcilik görevini sürdüren Mustafa Gökdoğan, Damla projesi hakkında bilgi verdi. Mustafa Gökdoğan; “2013 Yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde başlanan damla projesi tamamen gönüllülük esasına dayanan kar amacı gütmeyen tek gayesi sevgi, mutluluk ve vatana hizmet etmek olan bir proje” diye damla projesini açıkladı. Proje hakkında bilgi vermeye devam eden Gökdoğan; “Şuanda 3700 aktif damla gönüllüsü var bu gönüllülerle birlikte bu yıla kadar 200.000 insana ulaştık. 33 İlde temsilcilikler kurduk, 20 İlde de Üniversite toplulukları kuruldu. Biz de bu topluluklardan bir damlayız” dedi. Topluluk tanışmasını eğlenceli bir şekilde gerçekleştiren damlalar tanışma oyunu oynadı. Tanışma oyununda herkese ihtiyacı kadar peçete alması söylendi ve herkes aldıktan sonra ellerinde bulunan peçete adedi kadar kendilerini tanıtmaları istendi. Eğlenceli dakikaların yaşandığı tanışmanın ardından topluluk hakkında da bilgi veren Gökdoğan; “ Siz, biz yok. İsmimiz ve kimliğimizden öte yaptıklarımızla önemliyiz. Bu yüzden her birimiz deryada bir damlayız” diye konuştu.

    “HALKIMIZ GENÇLİĞE DAİR GÜZEL UMUTLAR BESLİYOR”

    Damla projesi kapsamında geçen sene düzenledikleri etkinliklerden bahseden Gökdoğan “ Halkımız bizi damla olarak değil de kırmızı yelekliler olarak biliyor. Kurduğumuz çok kuvvetli bağlar var. Halkımız gençliğe dair güzel umutlar besliyor biz ve bizler gibi gençlerle” diye söyledi. Hasbihal odasında 70 kadar topluluk üyesi önünde sürdürdüğü konuşmasını topluluk amaçları, yapılmak istenen faaliyetler ve son olarak topluluk kurallarını anlatarak tamamlayan Gökdoğan, topluluk yönetiminde ki arkadaşların kendilerini tanıtmalarını istedi. Kendilerini tanıtan yöneticilerin ardından etkinliklerden hazırladıkları video seyredildi. Eski Damla Bolu İl temsilcisi damlayla ilgili konuşma yaptı. Konuşmasında projede gittiği etkinliklerden bahsetti. Konuşmasını tamamladıktan sonra yöneticiler ve yeni üyeler arasında soru cevap yapıldı. Çay ikramı eşliğinde sohbet eden damlalar tanışma programını sonlandırdı.

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi(AİBÜ), Damla

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