Haber: Aysun Beykoz

Saat 17.00’de başlayan müsabakalarda Minikler-Yıldızlar ve Ümitler kategorilerinde bayan ve erkeklerde toplam 70 sporcu şampiyonluk için mücadele etti. Sporcu ailelerinin de büyük ilgi gösterdiği mücadelelerde sporcuların kıyasıya mücadeleleri gözlerden kaçmadı. Turnuva sonrası dereceye giren sporculara ödülleri 19 Mayıs Cuma günü verilecek. Aynı sporcular 19 Mayıs’ta Kent Meydanı’nda 19.00-22.00 saatleri arasında düzenlenecek olan etkinlik te de karate gösterileri yaparak hünerlerini sergileyecek.