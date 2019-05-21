75 Sarı 5 Kırmızı!

Haber: Birol Ertunç

Ligde hafta başına 2,38 kırmızı ve 41,27 sarı kart ortalaması düştü. Gazişehir Gaziantep ile Adana Demirspor arasındaki 3. hafta maçında ve 21. Haftadaki Gençlerbirliği-Osmanlıspor müsabakalarında onar sarı kart kullanıldı. Kardemir Karabükspor-Hatayspor, Kardemir Karabükspor-Birevim Elazığspor, Altınordu-Birevim Elazığspor ve Adanaspor-Abalı Denizlispor maçlarında üçer kez kırmızı kart çıktı.

Sarı kartlar

Adana Demirspor 90 kartla en fazla sarı kart gören ekip oldu. Bu takımı 89 kartla Gazişehir Gaziantep ve 86 kartla Osmanlıspor izledi. Eskişehirsporlu futbolcuların 61 sarı kart gördüğü ligde Abalı Denizlisporlu oyuncular ise 64 kez sarı kartla cezalandırıldı. Adanaspor'dan Veli Kızılkaya 13, Adanaspor'dan Hakan Barış, Osmanlıspor'dan Caner Arıcı, Balıkesirspor Baltok'tan Tomislav Glumac ve Adana Demirspor'dan Hamidou Traore on ikişer sarı kart gördü.

Kırmızı kartlar

Toplam 81 kırmızı kartın gösterildiği Spor Toto 1. Lig'de, Birevim Elazığsporlu futbolcular 11, Eskişehirsporlu oyuncular ise 7 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Gazişehir Gaziantep ve Hatayspor'da birer futbolcu takımlarını eksik bıraktı. Adanaspor'dan Hakan Barış'ın 3 kez kırmızı kart gördüğü ligde Birevim Elazığspor'dan Yiğitcan Erdoğan, Ümraniyespor'dan Aaron Appindangoye, Boluspor'dan İshak Çakmak ve Altınordu'dan Hasan Hatipoğlu'nun yanı sıra sezona Birevim Elazığspor'da başlayıp Altay'da tamamlayan Andreas Tatos ikişer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 10:49