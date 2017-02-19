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19 Şubat 2017 Pazar
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    • 7’den 70’e

    Bolu Karaçayır Spor Salonunda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yıldız Erkekler Hentbol Ligi Çeyrek Final müsabakalarına 7’den 70’e taraftar takımlarını desteklemeye geldi.

    19 Şubat 2017 Pazar 14:57
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    7’den 70’e

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yıldız Erkekler Hentbol Ligi Çeyrek Final müsabakalarına 7’den 70’e taraftar takımlarını desteklemeye geldi. Cuma günü başlayıp bugün bitecek olan Hentbol müsabakalarına genci yaşlısı her yaştan taraftar maçları izlemeye geldiler. Maçı izlemeye gelenler arasındaki yaşlı teyze dikkatlerden kaçmadı. Yaşlı teyze torunun maçını izlemek için tribündeki yerini aldı. Diğer taraftan Bolu – Karabük Yıldız Erkekler mücadelesinde rakip taraftarların ailelerini de çocuklarını yalnız bırakmadı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Karaçayır, Spor, Salonunda, Düzenlenen

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