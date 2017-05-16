Haber: Ceylan Beykoz

Müsabakalara kızlarda ve erkeklerde toplam 20 sporcu katılırken, bu sporcuların içinde 1'i milli olmak üzere turnuvalara katılan sporcular da yer aldı. Badminton Antrenörü Metin Gaftar'dan alınan bilgiye göre Badminton 19 Mayıs Turnuvası'nda maçlar kazanılmış 2 set üzerinden oynandı. 21 sayı üzerinden oynanan setler sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri 19 Mayıs Cuma günü düzenlenen törenle verilecek. Diğer yandan bu sporun küçük yaşlardan ilerleyen yaşlara kadar herkes tarafından yapılabileceği ve Bolu'da hafta içinde Gençlik Merkezi'nde sporculara ücretsiz eğitim verildiği öğrenildi.