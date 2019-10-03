7.Hafta İzmir’de açılıyor

TFF 1.Ligde heyecan 7.hafta ile devam ediyor. Haftanın açılış maçı ise İzmir’de oynanacak. Menemen İlçe Stadyumu’ndan oynanacak karşılaşmada Altay ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.

7.Hafta İzmir’de açılıyor

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1. Lig'de 7. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Altay-Bursaspor maçıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 7. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Altay-Bursaspor (Menemen İlçe)

5 Ekim Cumartesi:

14.00 Giresunspor-Akhisarspor (Giresun Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük (Yeni Eskişehir)

16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk)

6 Ekim Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Osmanlıspor-Hatayspor (Osmanlı)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)

Esra Perçin

Esra Perçin

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