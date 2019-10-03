7.Hafta İzmir’de açılıyor

TFF 1.Ligde heyecan 7.hafta ile devam ediyor. Haftanın açılış maçı ise İzmir’de oynanacak. Menemen İlçe Stadyumu’ndan oynanacak karşılaşmada Altay ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.