7.Haftadan Sonra Milli Ara

TFF 1.Lig ve Spor Toto Süper Ligde 7.hafta maçlarının ardından A Milli Futbol Takımının oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası grup eleme müsabakaları nedeniyle liglere 1 hafta ara verilecek.

7.Haftadan Sonra Milli Ara

Haber: Erdal Tanrıverdi

A Milli takımımızın 2020 Avrupa Şampiyonası H grubu elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maçlardan dolayı, TFF 1. Lig’de ve Süper Ligde 7.Hafta maçları sonrası ara verilecek. A Milli Takımımız H Grubu maçları kapsamında 11 Ekim’de Arnavutluk ile Şükrü Saraçoğlu, 14 Ekim’de ise deplasmanda Fransa ile oynayacağı maçları nedeniyle liglere 1 hafta ara verilecek. 4-5-6 Ekim tarihlerinde Süper Ligde ve Spor Toto 1.Ligde oynanacak olan maçlar sonrası 1 haftalık ara gerçekleşecek.

Ara sonrası Altay maçı ile devam…

Temsilcimiz Boluspor, Balıkesirspor ile oynayacağı maçın ardından yaklaşık 15 günlük araya girecek. Kırmızı-beyazlılar aranın ardından 20 Ekim’de 8.hafta mücadelesinde Giresunspor ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.

Esra Perçin

Esra Perçin

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