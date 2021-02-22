8 gollü maçın ardından ne dediler?

Haber: N. Halid Altundal

Yazıcı, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakayı 6-2 gibi net bir skorla galip tamamladıkları için memnun olduklarını belirtti.

Oyuncuların ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiğini ve iyi bir oyun ortaya koyduğunu kaydeden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Ümit Karan hocamızın ve teknik ekibin hafta içerisinde yaptırdığı çalışmaların neticesini almış olduk. Oyuncularımız maçı Ümit hocamızın ve başkanımızın üstün gayretlerine armağan ettiler. 6 puanlık bir maçtı, rakibimizle oynadık. Bu ligde şampiyonluk yarışı kadar küme düşmeme yarışı var. Bütün takımlarda kaliteli oyuncular var, herkes birbirini yenebilecek güçte. Bugün bunu başardığımız için çok mutluyuz. Bu ligde kalıcı olmak isteyen bir ekip var. Önümüzdeki Bursaspor maçına yarından itibaren hazırlanmaya başlayacağız."

Mesut Dilsöz: "Toparlanmak için gereken her şey yapılacaktır"

Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz de sahadan kötü bir mağlubiyetle ayrıldıklarını aktararak, "Maçın başında kalemize gelen ilk topun gol olması sonuca etki etti. Rakibi tebrik ediyorum. Çok fazla konuşacak bir şey bulamıyorum. Toparlanmak için gereken her şey yapılacaktır." ifadelerini kullandı.