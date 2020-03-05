8 Günde 3 Kader Maçı!

Haber: Volkan Yılmaz

Cumartesi günü Keçiörengücü’ne konuk olup, 10 Mart Salı günü Adanaspor’u ağırlayacak olan kırmızı-beyazlılar, 14 Mart Cumartesi günü de Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak. 1.ligde kalmak isteyen Boluspor’a bir şans daha…

Ligde kalma hedefine odaklanan ancak 3-1 kazandığı ligin ilk yarısındaki Keçiörengücü maçının ardından oynadığı 16 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyip kümede kalma yarışında ağır darbe alan Boluspor için tren henüz kaçmış değil. Kırmızı-beyazlı takım, 7 Mart Cumartesi gününden itibaren önümüzdeki 8 gün içerisinde oynayacağı 3 maçı kazanması halinde hem üzerindeki kara bulutları dağıtmış olacak hem de ligde kalma iddiasını da güçlendirme fırsatı bulabilecek.

2 MAYIS’TA BİTECEK

TFF 1.Lig’deki play-off sistemi nedeniyle normal sezonun 2 Mayıs’ta tamamlanabilmesi için hafta arası maçları oynanıyor. 9 gün içerisinde oynadığı maçlarda deplasmanda İstanbulspor ile 0-0, evinde Ekol Hastaneleri Balıkesirspor ile 1-1 berabere kalan, Giresun’da da Giresunspor’a 2-0 yenilerek 7 puan kaybeden Boluspor, bu kez tabloyu tersine çevirmeye çalışacak.

HAKEMLER VE EKSİKLER

Son haftalarda fahiş hakem hatalarına kurban giden Boluspor’un sakat ve cezalı oyuncuların fazla oluşu da can sıkıcı diğer etken. 22 Şubat-1 Mart arasındaki üç maçtan sadece 2 puan alabilen ve 15.sıradaki Osmanlıspor’un 4 puan gerisine düşen Boluspor’un en azından bu 3 maçlık seride puan kaybı yaşamaması için Teknik Direktör Fırat Gül ve futbolculara büyük görev düşüyor. Kazanılacak 9 puan, Boluspor’u son 6 haftaya çok daha farklı konumda çıkarabilir. Bunun için bu şehir şimdi ayağa kalkıp 1.ligi ne kadar çok istediğini daha gür sesle haykırması gerekiyor.