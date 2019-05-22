890 Üye Oy Kullanacak

Boluspor'da kongreye sayılı günler kala heyecan artarken, kırmızı beyazlı camiada 890 kongre üyesi 30 Mayıs'ta sandık başına gidecek.

890 Üye Oy Kullanacak

Haber: Birol Ertunç

 İlk kongrede yeni yönetimi belirlemek isteyen kırmızı beyazlı camia yeni sezonun hazırlıklarına erken başlamak isterken, 30 Mayıs'ta tam 890 üyenin oy kullanabileceği öğrenildi. 446 üyenin o gün imza atması halinde yapılabilecek olan kongre için hazırlıkların devam ettiği, çoğunluğun sağlanması için çalışmaların yürütüldüğü öğrenildi.

AMAÇ İLK KONGREDE SONUCA GİTMEK

Haziran ayı sonunda ya da Temmuz başında başlaması beklenen ilk etap kampı öncesi ve yeni yapılanma ile takıma yapılacak olan takviyelerle ilgili gereken zamanın kazanılması için, kongrenin 30 Mayıs'ta tamamlanarak yeni yönetimin bir an evvel göreve başlaması amaçlanıyor.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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