890 Üye Oy Kullanacak

Haber: Birol Ertunç

İlk kongrede yeni yönetimi belirlemek isteyen kırmızı beyazlı camia yeni sezonun hazırlıklarına erken başlamak isterken, 30 Mayıs'ta tam 890 üyenin oy kullanabileceği öğrenildi. 446 üyenin o gün imza atması halinde yapılabilecek olan kongre için hazırlıkların devam ettiği, çoğunluğun sağlanması için çalışmaların yürütüldüğü öğrenildi.

AMAÇ İLK KONGREDE SONUCA GİTMEK

Haziran ayı sonunda ya da Temmuz başında başlaması beklenen ilk etap kampı öncesi ve yeni yapılanma ile takıma yapılacak olan takviyelerle ilgili gereken zamanın kazanılması için, kongrenin 30 Mayıs'ta tamamlanarak yeni yönetimin bir an evvel göreve başlaması amaçlanıyor.