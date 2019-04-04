9 Kişiyle 1 Puan Aldı

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok evinde Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı.

9 Kişiyle 1 Puan Aldı

Haber: Gönül Olutürk

Stat: Atatürk

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, İlker Emir

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Furkan Çil ( Atilla Özmen dak.90+5), Doğa İşeri, Cumali Bişi, Nizamettin Çalışkan, Foxı (Muhammed Ali dak. 58), Sedat Şahintürk, Mahatma Otoo, Steve Beleck

Giresunspor: Anıl Atağ, Aykut Demir, Michel Landel (Crıstian Tanese dak. 62), Dauda (Mehmet Taş dak. 90+1), Muhammet Reis, Tevfik Altındağ, Volkan Okumak (Ozan Can dak. 69), Renan da Silva, Çağlar Birinci, Berkan Yıldırım, Hüsamettin

Goller: Tevfik Altındağ dak. 88 Giresunspor), Steve Beleck dak.90+5 Balıkesirspor Baltok)

Kırmızı kart: Glumac Dak.87, Vukovic 90+5 (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Renan da Silva, Muhammed Reis, Tanese (Giresunspor), Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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