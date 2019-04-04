9 Kişiyle 1 Puan Aldı

Haber: Gönül Olutürk
Stat: Atatürk
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, İlker Emir
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Furkan Çil ( Atilla Özmen dak.90+5), Doğa İşeri, Cumali Bişi, Nizamettin Çalışkan, Foxı (Muhammed Ali dak. 58), Sedat Şahintürk, Mahatma Otoo, Steve Beleck
Giresunspor: Anıl Atağ, Aykut Demir, Michel Landel (Crıstian Tanese dak. 62), Dauda (Mehmet Taş dak. 90+1), Muhammet Reis, Tevfik Altındağ, Volkan Okumak (Ozan Can dak. 69), Renan da Silva, Çağlar Birinci, Berkan Yıldırım, Hüsamettin
Goller: Tevfik Altındağ dak. 88 Giresunspor), Steve Beleck dak.90+5 Balıkesirspor Baltok)
Kırmızı kart: Glumac Dak.87, Vukovic 90+5 (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Renan da Silva, Muhammed Reis, Tanese (Giresunspor), Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok)