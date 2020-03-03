9 Kritik Maç

Haber: C.Kutay Aykan

Kırmızı beyazlılar ligde 9 puanı silinen Eskişehirspor ile Adanaspor'un üstüne yer alırken düşme hattının bir diğer takımı iki maçta da yenildiği ve 3 puanı silinen Osmanlıspor'un 4 puan gerisinde kaldı. Bu haftayı da deplasmanda geçirecek olan Boluspor kalan 9 maçının 4'ünü içeride 9'unu deplasmanda oynayacak.

İşte ekibimizin kalan maçları;

Keçiörengücü-Boluspor

Boluspor-Adanaspor

Bursaspor-Boluspor

Boluspor-Altınordu

Menemenspor-Boluspor

Boluspor-Hatayspor

Karagümrük-Boluspor

Boluspor-Akhisarspor

Eskişehirspor-Boluspor