9 Kritik Maç

Haber: C.Kutay Aykan
Kırmızı beyazlılar ligde 9 puanı silinen Eskişehirspor ile Adanaspor'un üstüne yer alırken düşme hattının bir diğer takımı iki maçta da yenildiği ve 3 puanı silinen Osmanlıspor'un 4 puan gerisinde kaldı. Bu haftayı da deplasmanda geçirecek olan Boluspor kalan 9 maçının 4'ünü içeride 9'unu deplasmanda oynayacak.
İşte ekibimizin kalan maçları;
Keçiörengücü-Boluspor
Boluspor-Adanaspor
Bursaspor-Boluspor
Boluspor-Altınordu
Menemenspor-Boluspor
Boluspor-Hatayspor
Karagümrük-Boluspor
Boluspor-Akhisarspor
Eskişehirspor-Boluspor