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9 Kritik Maç

TFF 1. ligde 25. hafta tamamlanırken Boluspor 18 puanla 16. sırada kaldı. Boluspor’un kalan 9 maçta Osmanlıspor’dan 5 puan daha alması gerekiyor.

9 Kritik Maç

Haber: C.Kutay Aykan

Kırmızı beyazlılar ligde 9 puanı silinen Eskişehirspor ile Adanaspor'un üstüne yer alırken düşme hattının bir diğer takımı iki maçta da yenildiği ve 3 puanı silinen Osmanlıspor'un 4 puan gerisinde kaldı. Bu haftayı da deplasmanda geçirecek olan Boluspor kalan 9 maçının 4'ünü içeride 9'unu deplasmanda oynayacak.

İşte ekibimizin kalan maçları;

Keçiörengücü-Boluspor

Boluspor-Adanaspor

Bursaspor-Boluspor

Boluspor-Altınordu

Menemenspor-Boluspor

Boluspor-Hatayspor

Karagümrük-Boluspor

Boluspor-Akhisarspor

Eskişehirspor-Boluspor

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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