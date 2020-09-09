9 maçı dış sahada oynayacağız

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig’deki temsilcimiz Boluspor ise yeni sezona Keçiörengücü’nü konuk ederek başlayacak. Beypiliç Boluspor, ilk yarı periyodu boyunca 9 deplasman maçına çıkacak. 8 iç saha maçında puan arayacak kırmızı-beyazlılar’ın fikstürü ise şu şekilde; “Keçiörengücü, Adana Demir (D), Altınordu, Giresunspor (D), Tuzlaspor, Balıkesirspor (D), Menemenspor, Bursaspor (D), Akhisarspor (D), Ankaraspor, Adanaspor (D), Altay, Ümraniyespor (D), R.H.Bandırmaspor, Y.Samsunspor (D), İstanbulspor AŞ ve Eskişehirspor (D).”