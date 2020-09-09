9 maçı dış sahada oynayacağız

Kırmızı-Beyazlılar yeni sezona kendi sahasında ‘merhaba’ diyecek. TFF 1. Lig’de perde 11 Eylül Cuma günü saat 19.00’da oynanacak Menemenspor-Altınordu karşılaşmasıyla açılacak.

9 maçı dış sahada oynayacağız

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig’deki temsilcimiz Boluspor ise yeni sezona Keçiörengücü’nü konuk ederek başlayacak. Beypiliç Boluspor, ilk yarı periyodu boyunca 9 deplasman maçına çıkacak. 8 iç saha maçında puan arayacak kırmızı-beyazlılar’ın fikstürü ise şu şekilde; “Keçiörengücü, Adana Demir (D), Altınordu, Giresunspor (D), Tuzlaspor, Balıkesirspor (D), Menemenspor, Bursaspor (D), Akhisarspor (D), Ankaraspor, Adanaspor (D), Altay, Ümraniyespor (D), R.H.Bandırmaspor, Y.Samsunspor (D), İstanbulspor AŞ ve Eskişehirspor (D).”

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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