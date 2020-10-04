90.dakikada yıkıldık!

Haber: Volkan Yılmaz

Giresun Atatürk Stadyumu’nda saat 16.30’da oynanan mücadelede Giresunspor’a konuk olan Beypiliç Boluspor uzun süre 1-0 önde götürdüğü maçta rakip takımın gollerine engel olamayınca son saniyelerde sahadan puansız ayrıldı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan, Sezgin Çınar, Emir Eray Eyisoy

Giresunspor: Tolgahan, Diarra, Sadi, Hüsamettin, Hayrullah (57.dk.Kerem), Nalepa, Mehmet Taş (57.dk.Uzodimma), Traore (81.dk.Junıor), Eren (90.dk.Yasin), Caner Hüseyin, Balde

Boluspor: Mosquera, Fethi, Tugay, Melih (71.dk.Hamza), Bekir (60.dk.Muhammed Gümüşkaya), Gökhan, Oğuzhan, Muhammet Bayır, Alican (71.dk.Burak Asan), Merthan (90.dk.Muhammet Arslantaş), Burak Bekiroğlu

Sarı Kartlar: 34.dk.Mehmet Taş, 55.dk.Nalepa, 81.dk.Eren (Giresunspor), 41.dk.Tugay, 47.dk.Alican, 77.dk.Burak Bekaroğlu, 87.dk.Burak Asan, 90.dk.Muhammet Arslantaş (Beypiliç Boluspor)

Goller: 36.dk.Burak (Beypiliç Boluspor), 68.dk.Balde, 90.dk.Uzodimma (Giresunspor)

Maçtan Dakikalar

31.dakika: Nalepa cezasahası dışından sert vurdu, Beypiliç Boluspor savunmasına çarpan top az farkla kornere gitti.

36.dakika (GOOLL): Bekir Yılmaz serbest vuruşu kullandı, iyi yükselen Burak Bekaroğlu Boluspor’u 1-0 öne geçirdi. Beypiliç Boluspor bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

48.dakika: Hüsamettin ortaladı, Balde dönerek kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

56.dakika: Nalepa ortaladı, Traore yükseldi, top direğin hemen yanından auta gitti.

63.dakika: Nalepa cezasahası dışından çok sert vurdu, top yandan auta çıktı.

68.dakika (GOL): Nalepa’nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Balde skoru eşitledi: 1-1

76.dakika: Gökhan cezasahası dışından çok sert vurdu, top üst direğe çarpıp auta gitti.

90.dakika: Muhammet Bayır korneri kullandı, Burak Bekaroğlu’nun kafa vuruşunda 90’a giden topu kaleci son anda kornere çeldi.

90.dakika: Aynı dakikada kullanılan 2.köşe atışında bu kez Tugay yükseldi. Kafa vuruşunda top az farkla direğin üstünden auta gitti.

90+2.dakika: Balde döndü vurdu, savunmaya çarpan top kornere gitti.

90+5.dakika (GOL): Junıor’un ortasına Uzodimma boş pozisyonda kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi: 2-1. Kalan bölümde gol olmadı ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.