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25 Mayıs 2017 Perşembe
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    • 92 sarı, 3 kırmızı

    TFF 1. Lig’de 2016-2017 sezonunda 306 müsabakada bin 467 sarı ve 92 kırmızı kart gösterildi. Boluspor ligde 92 sarı, 3 kırmızı kart gördü.

    25 Mayıs 2017 Perşembe 14:34
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    92 sarı, 3 kırmızı

    Haber: Ceylan Beykoz

    Hafta başına 2,71 kırmızı ve 43,15 sarı kart ortalaması olan ligde Manisaspor ile Adana Demirspor arasındaki 7. hafta maçında 13, 11. haftadaki Boluspor-Altınordu müsabakasında ise 11 sarı kart kullanıldı. Göztepe-Bandırmaspor müsabakasında 4, Eskişehirspor-Elazığspor maçında ise 3 kırmızı kart gösterildi. Hakemler, 10 müsabakada ikişer kez kırmızı kartlarına başvurdu.

    SARI KARTLAR

    Mersin İdmanyurdu’nun 101 kartla en fazla sarı kart gören ekip olduğu ligde, bu takımı 100 kartla Evkur Yeni Malatyaspor izledi. Ümraniyespor ve Balıkesirspor’un 61’er sarı kart gördüğü ligde, Samsunsporlu oyuncular 70 kez sarı kartla cezalandırıldı. Mersin İdmanyurdu’ndan Mitrovic ile Göztepe’den Tayfur Bingöl 13 kartla en fazla sarı kart gören isim oldu, bu oyuncuyu 12 kartla Ümraniyespor’dan İbrahim Akdağ takip etti.

    KIRMIZI KARTLAR

    Toplam 92 kırmızı kartın gösterildiği TFF 1. Lig’de, Altınordu’da sadece 1 futbolcu kırmızı kartla cezalandırıldı. Manisaspor’da 8 oyuncunun takımını eksik bıraktığı ligde, Bandırmaspor, Eskişehirspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu ve Sivassporlu futbolcular yedişer kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Sezonu Bandırmaspor’da tamamlayan Gökhan Karadeniz ile aynı takımdan Kıvanç Karakaş, Mersin İdmanyurdu’dan Nurullah Kaya, Sivasspor’dan Ahmet Cebe ile Ziya Erdal, Adana Demirspor’dan Göksu Alhas, Manisaspor’dan Emre Öztürk ikişer kez kırmızı kart gördü.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig’de, 2016-2017, Sezonunda

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