97. yıl coşkusu Mengen’de yaşanacak

Haber: BMA

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılı, Mengen ilçesinde düzenlenecek programla kutlanacak. Mengen’de belediye tarafından düzenlenecek programda Şubat 2019’da İstanbul Çekmeköy’de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Mengenli Yüzbaşı Semih Özcan’ın adının verildiği park açılışı gerçekleştirilecek. 29 Ekim Perşembe saat 18.00’de Mengen Tabaklar Yazıyaka Mahallesi İnanönü Caddesinde yapılacak programda Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları meşaleler eşliğinde anılacak. Belediye Başkanı Turhan Bulut, yaptığı açıklamada tüm Mengen halkını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına davet etti.