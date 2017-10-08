Haber: Esra Öztürk



Boluspor lige verilen arada bugün Spor Toto Lig ekiplerinden Bursaspor'la hazırlık maçı yapacak. Bursa Minareli Çavuş Tesisleri'nde 17.00'de başlayacak olan mücadelede Bursapor Teknik Direktör Paul Le Guen'in bütün oyuncularına şans vermesi bekleniyor.



U21’le İskilipspor ile karşılaşacak

Boluspor U21 takımı İskilipspor ile bugün Karaçayır’da bir hazırlık maçı oynayacak. Bugün 14.30'da karşı karşıya gelecek. Bolu'da yaşayan çok sayıda İskilip'linin maça ilgi göstermesi bekleniyor. İskilipspor bu hamle ile Bolu ile İskilip arasında önemli bir köprüye de imza atmış olacak. İskilipspor Kulubü Başkan Yardımcısı Mehmet Ulucan, Bolu'da yaşayan Çorumluları maça davet etti.