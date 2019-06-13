Abak İnceden Çalışmaya Devam Ediyor

Haber: Birol Ertunç

Camiada son günlerde sık sık ismi gündeme gelen Abak'ın çalışmalar yürüttüğü, şartların oluşması halinde adaylığını açıklayacağı öğrenildi. Cuma günü son kararını verecek olan iş adamı Savaş Abak'ın yakın çevresi ile görüşmeler sürdürdüğü, liste çalışmalarını tamamlaması halinde kongrede aday olabileceği öğrenildi. Abak’ın karar değiştirip aday olmayı düşündüğü ancak borcun 13 milyona kadar olan kısmını kabul etmek kaydıyla kesin yönetim listesi hazırladığı öğrenildi. Borcun 20 milyon çıkması halinde ise Abak ve arkadaşlarının aday olmayacağı bildirildi.