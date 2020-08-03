Abak’a Destek Özcan’dan

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1’nci lig takımlarından Boluspor’da Necip Çarıkçı’nın görevi bırakacağını açıklamasının ardından kırmızı beyazlı takım 8 Ağustos’ta olağanüstü kongreye gidecek. Kongreye sayılı günler kala adaylar nabız yoklarken Bolu Gazeteciler Cemiyeti'nin Bayram Gazetesine konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Boluspor’u tanıyan ve bu işi yapabilecek kişilere destek mesajı verdi. Başkan olacak her kişiye destek vereceğini hatırlatan Özcan, “Siyasi dünya görüşü ne olursa olsun Boluspor’u kim iyi yönetebilecekse ben destek veririm. Bazı görüşmeler olduğunu duyuyorum. Kimseye karşı adı geçen arkadaşlara karşı bir rezervim yok. Hangisi başkan olursa ben belediye başkanı olarak daha çok yardımcı olurum bunun sözünü de veriyorum. Yeter ki Boluspor başarılı olsun” şeklinde konuştu.

"NECİP ÇARIKÇI’NIN BAŞKAN OLMASI İÇİN GÖRÜŞMEM OLMADI"

Özcan, başkan seçildikten sonra Necip Çarıkçı’nın tekrar Boluspor başkanlığına devam etmesi için bir görüşmesinin olmadığını kaydederek, şöyle konuştu: “Necip beyi ben çıkartmadım, onun bu konuda hakkını yemem. Aday olmak isteyenlerin önünü açtı. Kendisi başkan olmaya pek hevesli değildi ama bir iki tane duygusal olarak rezerv koyduğu insan vardı. Bir başkan adayımız bir gün kala “Ben bu görevi üstleneceğim, öğleden sonra sizin önerilerinizi almaya da geleceğim” dedi ama aday olmaktan vazgeçti. Yani dolayısıyla bu iş Necip bey’e kaldı. Yani benim Necip beyi çok sevip sevmeme gibi bir durumum yok.”

“SAVAŞ ABAK’A HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİM”

Başkan Özcan, kırmızı beyazlı takımın eski başkanlarından Savaş Abak’ın aday olması durumunda her türlü desteği vereceğini dile getirerek, “Savaş Abak akıllı biri, iyi bir Bolusporlu. Bu işi yapabilir. Ben belediye başkanı olarak her türlü desteği veririm. Yaparsa en iyi şekilde yapar. Tabi istekli olması gerek. Aday olmaya hazırlananlara söylüyorum Boluspor batık bir durumda değil” dedi.