Abant FK Kurşunlu’yu rahat geçti

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge maçında deplasmanda Çankırı temsilcisi Kurşunlu Belediyespor ile karşılaşan Bolu Abant Futbol Kulübü, rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 4 yaptı.

Abant FK Kurşunlu’yu rahat geçti

Kurşunlu İlçe Stadında oynanan maçta Bolu temsilcisi Abant Futbol Kulübü ikinci maçında, Seçim Can Koç, Özer Vatansever ve Burak Geyikçi’nin golleri ile galibiyete uzandı.

Kurşunlu Belediyespor’un 65.dakikada 10 kişi kaldığı maçta deplasmanda 3 puanla dönen Abant FK’da stoperler Devrim ve Mehmet Can ile kaleci Özgür’ün yanı sıra, Harun, Özer ve Tamer sahanın en iyileri olarak göze çarptılar.

Stat:  Kurşunlu İlçe

 Hakemler: Mustafa Gökhan Keskin, Emrah Gülhan, Ali Han Köse, Mehmet Kahraman

Kurşunlu Belediyespor: İsmail, Adnan, Mehmet, Anıl, Burak, Mert, Abdurrahman, Cengiz, Semih, Taha, Celal

Teknik Sorumlu: Şevki Koç

Bolu Abant FK: Özgür,  Devrim, Mehmet Can, Ozan, Muharrem, Harun, Tamer, Ünal, Samet, Özer, Seçim Can

Sarı Kartlar: Mert, Burak, Abdurrahman, Mehmet, Ahmet ( Kurşunlu) Samet, Burak (Abant FK)

Goller: Seçim Can 22.dk, Özer dk.65, Burak 90+6 dk. (Bolu Abant FK)

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