Abant FK’nın final maçı Kastamonu’da

İlimizi bu sene Bölgesel amatör ligde başarı ile temsil eden Abant FK, final maçında 11 Temmuz Pazar günü saat 17.00’de Kastamonu Gazi Stadı’nda Orduspor 1967 ile final müsabakasında karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, final müsabakalarının normal süresinin beraberlikle sonuçlanması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresinin oynanacağı, burada da eşitliğin bozulmaması durumunda seri penaltı atışları sonucu kazanan takımın belirleneceği belirtildi.

Açıklamada, final müsabakalarının ardından 4 takımın TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacağı aktarıldı.

BAL final maçlarının programı şöyle:

1. Bölge:

17.30 Çilimli Belediyespor-Hendekspor (Yalova-Atatürk Stadı)

2. Bölge:

17.30 Aliağa-Kuşadasıspor (Denizli-Atatürk Stadı)

3. Bölge:

17.00 Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği- Bolu Abant (Kastamonu-Gazi Stadı)

4. Bölge:

17.00 Diyarbakırspor-76 Iğdır Belediyespor (Ankara-Osmanlı Stadı)