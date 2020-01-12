Abantspor’dan Sebenspor’a baklavalı jest

Haber: Ceylan Beykoz

Ligin ilk yarısında ve kupa maçlarında önemli işler yapan Sebenspor Hentbol Erkek Takımı’na, Abant Spor Mağazası tarafından anlamlı bir jest yapıldı. Abant Spor Mağazası işletmecisi Ümit Yıldırım tarafından Sebensporlu oyunculara Bahçelievler Belediyesi maçı öncesinde baklava ikram edildi. Oyuncuların bu jest sonrası oldukça mutlu ve moralli oldukları gözlendi. Temsilcimiz Bahçelievler Belediyespor ile Bolu’da oynadığı maçtan 24-24 eşitlikle ayrıldı. Abant Spor Mağazası daha önce de ilimizi Kadınlar Voleybol 2.Ligi’nde temsil eden İnkılap İlköğretim Okulu takımına baklava ikramı yapılmıştı.