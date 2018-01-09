Haber: Semih Baykal

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı doğayla iç içe bir gün geçirip piknik yapmak isteyenlerin yanı sıra yamaç paraşütü tutkunlarının da uğrak noktası haline geldi. Güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilen pilotlar, Abant'a 3 kilometre uzaklıktaki Kızlar Çalı tepesinden yamaç paraşütüyle havalandı. Adrenalin tutkunları, Abant semalarında uçarak gökyüzünden tabiat parkının eşsiz manzarasının tadını çıkardı.Çevre illerden gelen adrenalin tutkunları güneşin de yüzünü göstermesiyle Abant'ın Kızlarçalı tepesinden yamaç paraşütüyle havalanarak eşsiz manzara eşliğinde uçmanın keyfini çıkardı.