Abat Boluspor TV İçin Düğmeye Bastı...

Haber: Aysun Beykoz

BStore kampanyası ile Bolu'da herkesi kırmızı beyaza kavuşturan Boluspor, stadyumun maçlara hazır hale getirilmesi, tesislerin bakımı ve yeni projeler, reklam çalışmaları, otobüsün yenilenmesi, isim sponsoru bulunması, transferler derken kırmızı beyazlı ekip başkan Abat'ın önderliğinde yepyeni bir projeyle ortaya çıktı.

YILLARDIR KONUŞULUYORDU ABAT GERÇEKLEŞTİRİYOR

Dijital devrimin yaşandığı bu dönemde kulüplerin büyük önem verdiği kulüp TV'ciliği için düğmeye basan Abat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile BolusporTV'nin kurulacağını belirtti. "Çok Yakında" diyerek camiayı heyecanlandıran başkan Abat'ın bir ayağının medya içinde olması yıllardır yapılması beklenen bu çalışmanın ilerde daha güçlü olacağı sinyalini de verdi.

İLK OLARAK SOSYAL MEDYADAN...

İlk olarak Youtube başta olmak üzere sosyal medya mecralarında yer alacak olan BolusporTV'nin canlı yayınlar, canlı antrenmanlar, maç öncesi ve sonrası programlar, klipler, özel yayınlar, röportajlar ile kırmızı beyazlı camiayı daha çok birleştirecek çalışmalar ile yayına başlayacağı belirtildi. Pandemi nedeniyle Boluspor'dan uzak kalan taraftarını ekranlara kitlemesi beklenen BolusporTV'nin çok yakında hizmete gireceği belirtildi. İlerleyen dönemler de uydudan yayın yapması beklenen BolusporTV'nin test yayını için çalışmlara başladığı öğrenildi. Bir çok ünlü kulübün prestiji için oluşturulan kulüp TV'leri, son dönemde pandemi nedeniyle en çok taraftarları içinde önemli olduğu belirtildi.