Abat “Hedef Süper Lig”



Haber: Yasin Bilgin

Geçtiğimiz sezon ligde son haftalara kadar küme düşme hattında bir aşağı bir yukarı grafik çizen Boluspor, sezonu Reha Erginer yönetiminde 12. sırada tamamladı.

Kırmızı beyazlı ekibimiz yeni sezona yine Reha Erginer ile anlaşarak girdi. Boluspor, TFF 1. Lig 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün Reha Erginer yönetiminde saat 18.00’de yapacağı antrenman ile başlayacak. Boluspor 13-16 Ağustos tarihlerinde başlayacak TFF 1. Lig müsabakalarının oynanacağı güne kadar Kulübün Karaçayır Tesislerinde kampa girecek.

Hedef Süper Lig

Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat sezon öncesi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada” Profesyonel Futbol Takımımız, bugün saat 18.00'de tesislerimizde gerçekleştirilecek antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Hedef Süper Lig. Kazasız belasız başarılı bir sezon olsun İnşAllah…” ifadelerini kullandı.