Abat listesini açıklayacak mı?

Haber: Gönül Olutürk

Yönetim listesi için görüşmelere başlayan Abat Başkanlık yaptığı dönemden yönetiminde bulunan bir çok arkadaşını tekrar yönetime almayı düşünüyor. Abdullah Abat Yurt dışından döndükten sonra yönetim listesini de kamuoyuna açıklayacağını ifade etti. Abdullah Abat kongre öncesi bazı görüşmeler yapmak üzere yurt dışına gidiyor. 15 Haziran da adayım diyen Abat yönetim listesini de oluşturmaya başladı. Yola çıkacağı arkadaşları tek tek ile görüşen Abdullah Abat yönetime girmenin bedelini de yol arkadaşlarını da bildiriyor. Öncelikle açıklama yapmadan Taraftar liderleri ile bir araya geleceğini ifade eden Abat daha sonra kongre öncesinde yönetim listesini açıklayacak. Yurt dışında yapacağı görüşmelerle göreve geldikten sonra kulübe yeni sezon öncesi maddi bir kazanç sağlamak isteyen Abdullah Abat kongrenin ardından Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz transfer çalışmaları için start alacak.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2019, 10:43