Abat “Necip Çarıkçı Boluspor’a ihanet etmiştir”

Haber: Aysun Beykoz

Boluspor kulübünde beklenen toplantı gerçekleşti. Boluspor Kulübü Başkanı Abdullah Abat suskunluğunu bozdu. Abat yaptığı açıklamada kendilerinden kulübü daha iyi yönetebilecek bir ekip varsa “Buyursun gelsin” diyerek hodri meydan dedi.

Abat kulüpte şu değerlendirmeleri yaptı:

Bizden bu işi çok daha iyi yapabilecek dürüst bir insan var ise kongrede söylediğim gibi alacaklarımızı alırız. Gelecek arkadaş en az bizim yaptığımız fedakârlığı yapacak, cebine parasını koyacak, bizimle helalleşecek, varsa sizin aracılığınızla da açıklama yapabilirler. Varsa böyle biri yarın hemen kongre kararı alıp 15 gün sonra yeni başkana hayırlı olsun ziyaretine gelebiliriz.

Abdullah Abat basın Kimlerin hain olduğunu kimlerin Boluspor’un düşmesini istediği biliyoruz derken Necip Çarıkcı’nın kulübe aracılar vasıtasıyla alacaklarını istediğini söyledi. Bazı taraftarlara da Keçiören maçından sonra pankart astırıldığını söyledi.

Selmani ve Kabongo’ya teklifler var

Başkan Abat "Devre arası gönderip devre arası aldığımız kiralık veya bonservisli futbolcular, özellikle Selmani ve Kasongo Kabongo, üzerinden geçiyim, şuan da Kasongo Kabongo’ya 300 bin Euro bonservis teklifi vardır, Selmani’yi istediğimiz para 1 milyon Euro’dur. Şuan 450 bin Euro’ları gördü. Ama biz bekliyoruz. Bu iki futbolcunun da takımımızda sözleşmesi 2,5 yıldır. Bu Boluspor adına gelecek yıllarda gerçekten maddi anlamda elini güçlendirecek, futbolculardan 2 tanesidir sadece" dedi. Başkan Abat bu iki oyuncuyu ellerinde tutmak istediklerini de ifade etti.