Haber: Aysun Beykoz

2012–2013 sezonunda Boluspor’a hizmet eden Abdullah Abat, başkanlığındaki yönetim kurulu, Boluspor’a sadece görev alındığı zaman değil daha sonrada hizmet edileceğinin örneklerinden birini gösterdiler. Yönetim kurulu, aldığı karar sonrası Boluspor’un Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor karşılaşmasının sponsoru oldu. Bu davranış, Necip Çarıkcı, başkanlığındaki yönetim kurulu tarafından memnuniyetle karşılanırken, Boluspor camiası tarafından da takdir topladı.