ABD'li Oyuncu Bolu Belediyespor’da..

Haber: Ceylan Beykoz

Bu sezon Salih Yergin hoca ile ilk olarak anlaşan ve istikrardan yana olan başkan Sinan Barut teknik heyetin raporu doğrultusunda bomba transferlere devam ediyor. İstikrar vaat eden oyuncuların yanı sıra kulübü sultanlar ligine taşıyacak isimleri de kadrosuna katan yeşil beyazlılar, son olarak Kathrine Bell'i transfer ettiler. Yapılan açıklamada "Kulübümüz ABD'li Pasör çaprazı Kathrine Bell ile yeni sezon için anlaşmaya vardı. Amerika Kadın Voleybol Milli Takım alt yapılarında da forma giyen Bell, son iki sezon Filipin Süper Liginde Petron Blaze Spikers takımında forma giydi. ABD'li oyuncu Katherine Bell'e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Miray Akgüney İle Sözleşme Yenilendi

Bolu Belediyespor Kulübü’nde geçtiğimiz sezon başarı ile forma giyen pasör Miray Akgüney ile yeniden anlaşma sağlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Sporcumuz Miray Akgüney'e yeniden hoşgeldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.