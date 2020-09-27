Abdou Razack Traore Giresunspor'da

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yeşil-beyazlı kulübün basın sözcüsü Ferhat Karademir, yaptığı yazılı açıklamada, 31 yaşındaki Abdou Razack Traore ile sözleşme imzalandığını belirtti. Karademir, anlaşmanın bir yıllık olduğunu ifade ederek, Traore transferinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Sivasspor'da bekleneni veremeyen ve sözleşmesi karşılıklı olarak sona eren Abdou Razack Traore, Giresunspor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki futbolcunun bugün Giresun'a giderek resmi imzayı atacağı öğrenildi.