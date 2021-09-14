Abdoulaye ve Diyar Kaba profesyonel oldu

Abdoulaye Diarrassouba 5 yıllık anlaşma

Boluspor Yönetim Kurulu ve Teknik Heyetin kararı ile; uzun süredir kadromuzda bulunan ve A takım ile antrenmanlara çıkan Abdoulaye Diarrassouba ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

14 Kasım 2002, Fildişi Sahilleri doğumlu olan Diarrassouba; orta saha mevkiinde oynuyor. 2020-2021 sezonunda U19 takımımızda görev yapan Diarrassouba, 14 karşılaşmada forma giydi. 2021-2022 sezonunda ilk profesyonel sözleşmesine imza atan Diarrassouba yeni sezonda 7 numaralı formayı giyecek.

Diyar Kaba ile 3 yıllık anlaşma

Boluspor Yönetim Kurulu ve Teknik Heyetinin kararı ile altyapıdan yetişen Diyar Kaba ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Diyar Kaba'yı tanıyalım:

25 Aralık 2003, Van doğumlu olan Diyar Kaba, geçtiğimiz sezon U19 Takımımız ile 16 karşılaşmada görev yaptı. Sezon başı kampında A Takımımız ile birlikte antrenmanlara katılan Kaba, kendisini profesyonel yapan 3 yıllık sözleşmeyi 2021-2022 sezonu yaz transfer döneminde imzaladı. Kaba, yeni sezonda 65 numaralı formayı giyecek.